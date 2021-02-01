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الإثنين، 01-02-2021 09:59 ص

حجز ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا في المستشفى.. صور

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الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، عن تحول رحلتها إلى الغردقة للاستجمام إلى أزمة صحية ألزمتها الدخول إلى المستشفى، بعدما تعرضت لوعكة صحية اضطر معها الأطباء لاحتجازها للعلاج.

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ونشرت إيمي طلعت زكريا صورة لها من المطار وأخرى لذراعها وهو معلق به المحاليل الطبية عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت كاتبة: "والله كنت رايحه الغردقة يومين أغير جو بكل نشاط وحيوية قضيتهم في المستشفى الحمد لله على كل شيء".

 

من ناحية أخرى، دأبت الفنانة المصرية على نشر صور والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، وطلب الترحم عليه من جمهوره ومحبيه، واستعراض ذكرياتها معه.


يذكر أن آخر أعمال الممثلة الشابة كان مسرحية "لما الزهر يلعب" مع الفنان سمير غانم وشيرين وإيمان السيد ومن تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري.



لها

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