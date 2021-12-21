حسن الرداد يهمل نفسه في أول ظهور له بعد الأزمات - صورة

الوكيل الإخباري - في أول عمل فني يظهر فيه حسن الرداد بعد الأزمات التي مرّت به خلال الفترة الماضية؛ بدايةً من وفاة والدته ثم وفاة والد زوجته سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز، أطل حسن في حلقة درامية خاصة من مسلسل خارج السيطرة التي تحمل عنوان "الفرصة" عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية، ومن خلال نواعم نكشف عن سبب موافقة الرداد على هذه التجربة.





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على هامش تصوير مشاهده ضمن مسلسل تحت السيطرة، كشف الرداد أن التجربة تنتمي لعالم العرب الذي يخوضه لأول مرة خلال حلقة واحدة، فهي تجربة تحمس لها كثيراً لأنها جديدة ومختلفة بالنسبة إليه.

وأضاف أن الشخصية التي يجسدها وهي تُدعى هاني شخصية لم يشاهده الجمهور بها من قبل؛ فهو شخصية متوترة طوال الوقت بالإضافة إلى إهماله لشكله وهو لم يعتده الجمهورعليه في أعماله السابقة.

وأكد أن شخصية هاني لديه صراع وحلم في نفس الوقت، وهو صراع ينطبق على كل شخصية سيشاهد العمل من الجمهور.





المصدر - نواعم