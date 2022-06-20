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الإثنين، 20-06-2022 02:27 م

حسن شاكوش يوجه رسالة لنقيب المهن الموسيقية هاني شاكر

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الوكيل الإخباري-وجه مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش رسالة شكر للفنان المصري ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، بمناسبة حصوله على بطاقة النقابة، وانتهاء أزمته معهم.

ونشر حسن شاكوش مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقال فيه: "أنا بشكر الأستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس النقابة وبشكر كل العازفين وياريت محدش يزعل مني كان سوء تفاهم وأنا طلعت واعتذرت لكم وبشكر جمهوري وإن شاء الله تشوفوا حاجات جديدة وكويسة الفترة الجاية".

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وكان حسن شاكوش قد شارك الجمهور صورة جديدة ظهر فيها من داخل نقابة المهن الموسيقية وكان يحمل بطاقة النقابة إلى جانب مديري أعماله، وعلق بالقول:"الحمد لله استلمت كارنيه النقابة.. جاهزين للشغل".

 

 

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