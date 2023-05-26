حسين الجسمي يعلن عن مفاجأة بمناسبة زفاف الأمير الحسين

الوكيل الاخباري - أعلن الفنان الشهير حسين الجسمي، عن إقامة حفل غنائي له في المدرج الروماني بالعاصمة عمّان، عند الساعة التاسعة مساءً من يوم السبت الموافق 3 حزيران.



وقال الجسمي، في تغريدة له عبر منصة توتير، إن الحفل يأتي بمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف.



ولفت إلى أن الحفل مجاني بإهداء من دولة الإمارات العربية المتحدة



ودعا الحاصلين على تذاكر التواجد في الموقع قبل الحفل بساعتين.

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