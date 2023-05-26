الجمعة 26-05-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة : لن نرفع فاتورة المياه

الأمير غيداء طلال تهنئ نجلها حسين

الجيش الصومالي يقتل 30 إرهابيا في عملية عسكرية بجنوب البلاد

الارصاد : أمطار رعدية قادمة إلى الأردن

إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً من الأردن

حنيفات: وعود سعودية برفع الحظر عن استيراد الأغنام من الأردن

حسين الجسمي يعلن عن مفاجأة بمناسبة زفاف الأمير الحسين

شاهدوا أناقة ورقّة إطلالة الأميرتَين ايمان وسلمى - صور

روسيا: إحباط هجوم بالمتفجرات على مقر حكومي

موسكو تحتج على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي

الجمعة، 26-05-2023 06:30 م

حسين الجسمي يعلن عن مفاجأة بمناسبة زفاف الأمير الحسين

2202327163924986774159


 الوكيل الاخباري - أعلن الفنان الشهير حسين الجسمي، عن إقامة حفل غنائي له في المدرج الروماني بالعاصمة عمّان، عند الساعة التاسعة مساءً من يوم السبت الموافق 3 حزيران.

وقال الجسمي، في تغريدة له عبر منصة توتير، إن الحفل يأتي بمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف.

ولفت إلى أن الحفل مجاني بإهداء من دولة الإمارات العربية المتحدة 

ودعا الحاصلين على تذاكر التواجد في الموقع قبل الحفل بساعتين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ر

مفاجأة صادمة.. كيف تعرف تامر حسني على مديرة أعماله وهل تسببت في طلاقه؟

320238114616324769282

وفاة الفنان الكويتي أحمد جوهر

683371_original

التعليق الأول لمديرة أعمال تامر حسني على منشور بسمة بوسيل

2023525111842113FQ

نجوى كرم: لست مطربة "السينجل".. وأحارب الاكتئاب بأغاني الحب

666

زوجة أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

9999

أسرة عبد الحليم حافظ تهدد بمقاضاة مستخدمي صوته بـ الذكاء الاصطناعي

أخبار متعلقة
238773

الموت يفجع فنانا شهيرا

2

حمدي المناصير يطلق "زفة الأمير حسين" - فيديو

520232125249309245868

الفنان الاردني صقر فهد اللوانسة في ذمة الله - صورة

WhatsApp Image 2023-05-01 at 13.14.09

وفاة الفنان المصري مصطفى درويش