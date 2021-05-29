حصول الفنان هاني شاكر وزوجته على اقامة ذهبية في الامارات - صورة

الوكيل الإخباري - أعلن نقيب الموسيقيين في مصر، الفنان هاني شاكر، عن حصوله هو وزوجته على الإقامة الذهبية من إمارة دبي الخليجية.



وشارك هاني شاكر صوراً له مع زوجته بعد الحصول على الإقامة الذهبية، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وكتب: "كل الشكر و التقدير لدولة الامارات الحبيبة على هدية الإقامة الذهبية لي ولزوجتي، وتمنياتي لدولة الامارات الحبيبة شعبا وحكومة بدوام النجاح والازدهار".

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ويأتي هذا بعدما أعلن الفنان السوري المعروف ياسر العظمة، حصوله على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال العظمة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" إن "دولة الإمارات شرفته بمنحه الجنسية"، موجهاً "الشكر لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد على تلك المكرمة".



وأضاف "كل التقدير لسموه لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين ، والتي تتيح لهم فرصة العمل، والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات".



هذا وقدمت دولة الإمارات الإقامة الذهبية لعدد كبير من الفنانين والمشاهير، على غرار نجوى كرم وراغب علامة ونيللي كريم ومروان خوري وغيرهم.

المصدر : لبنان 24



