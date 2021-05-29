السبت 29-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

203 حرائق أعشاب بالأردن الجمعة

الطراونة : لا مبررات لاستمرار الحظر الليلي

إلزام موظفي الصحة بفحص PCR كل 14 يوما

شاهد - وسيم يوسف يتبرأ من اسمه ويشعل مواقع التواصل

شاحنات تثير الهلع بين السكان في منطقة البنيات بعمان

تجارة الأردن: الإجراءات التخفيفية خطوة مهمة لإنعاش الحركة التجارية

قرار حكومي بشأن دوام الموظفين يبدأ الأحد - وثيقة

أسعار الذهب السبت 29/5/2021

أردنيون عبر تويتر :' بدنا ولادنا من عند الاحتلال '

وفيات السبت 29/5/2021

السبت، 29-05-2021 11:38 ص

حصول الفنان هاني شاكر وزوجته على اقامة ذهبية في الامارات - صورة

هاني-شاكر-1-1600x1000


الوكيل الإخباري - أعلن نقيب الموسيقيين في مصر، الفنان هاني شاكر، عن حصوله هو وزوجته على الإقامة الذهبية من إمارة دبي الخليجية.

وشارك هاني شاكر صوراً له مع زوجته بعد الحصول على الإقامة الذهبية، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وكتب: "كل الشكر و التقدير لدولة الامارات الحبيبة على هدية الإقامة الذهبية لي ولزوجتي، وتمنياتي لدولة الامارات الحبيبة شعبا وحكومة بدوام النجاح والازدهار".

اضافة اعلان



ويأتي هذا بعدما أعلن الفنان السوري المعروف ياسر العظمة، حصوله على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال العظمة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" إن "دولة الإمارات شرفته بمنحه الجنسية"، موجهاً "الشكر لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد على تلك المكرمة".


وأضاف "كل التقدير لسموه لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين ، والتي تتيح لهم فرصة العمل، والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات".

هذا وقدمت دولة الإمارات الإقامة الذهبية لعدد كبير من الفنانين والمشاهير، على غرار نجوى كرم وراغب علامة ونيللي كريم ومروان خوري وغيرهم.

 

 

 

المصدر : لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5805105_1598364261

إيلي شالوحي يكشف نهاية مسلسل رصيف الغرباء

9862_nancy1-1

'حبك بيقوى ' .. جديد نانسي عجرم - فيديو

ايمي

إيمي سمير غانم تثير الجدل بعد وفاة والدها - صورة

477122Image1

حقيقة مداهمة الشرطة حفل خطوبة شقيقة دنيا بطمة

asabnews_2020-12-16_22-37-55_758826

خادمة تغدر بالفنانة السعودية وعد

2021_5_6_3_16_31_157

إصابة والد كريم عبد العزيز بكورونا

أخبار متعلقة
باسم 11

الفنان السوري باسم ياخور ينشر صورة له وهو يضع الأكسجين-صور