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الأربعاء، 18-01-2023 09:37 ص

حفل جديد لمحمد حماقي في السعودية

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الوكيل الإخباري-يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل في المملكة العربية السعودية، يوم 28 يناير الجاري، ضمن فعاليات الدرعية بالسعودية.

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وروج حماقي للحفل، من خلال نشره للبوستر الرسمي للحفل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، متمنيًا أن ينال إعجاب جمهوره.


ومؤخرًا، أحيا حماقي حفلًا بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم الجمعة الموافق 6 يناير الجاري، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، برفقة مطرب الراب DABABY، وحضر الحفل عدد كبير من جمهور الفنان.

 

القاهرة 24

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