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الإثنين، 02-08-2021 02:05 م

حفل غنائي ضخم للفنان هاني شاكر بعد أزمته الصحية

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الوكيل الاخباري - بعد أن تجاوز أزمته الصحية الأخيرة والتي دخل على أثرها الى المستشفى، أحيا الفنان المصري هاني شاكر حفلاً على مسرح النافورة في دار الأوبرا، وظهر خلاله بكامل لياقته الفنية ، وحرص على الحضور لمساندة شاكر في أول حفل يحييه بعد أزمته الصحية، زوجته ونجله.

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وغنّى هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي باقة مختارة من أغنياته التي تفاعل معها الحضور، كما حرص على أن يغنّي لـ"العندليب الأسمر" الراحل عبد الحليم حافظ أغنيات: "بالأحضان"، "التوبة "و"أحلف بسماها".


وكان هاني شاكر قد حرص على التواصل مع جمهوره لطمأنتهم على حالته الصحية، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" قال فيه: "جمهوري الحبيب أنا بطمّنكم الحمد لله بقيت أحسن، ربنا عدّى الأزمة على خير بدعاكم، الحمد لله بقيت أحسن، الفترة اللي جاية هتكون فترة نقاهة". وأضاف: "إن شاء الله طول ما أنتم معايا ربنا مش هيجيب حاجة وحشة أبداً، أنا بس بطمنكم علشان الناس اللي بتستظرف وتقول أخبار مش مظبوطة وبتخض ناس كتير وبتعمل قلق على السوشيال ميديا، حسبي الله ونِعم الوكيل في الناس دي".

 

لها

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