انتقادات لبسمة بوسيل بعد ظهورها مع تامر حسني - فيديو

الوكيل الإخباري - تعرضت المطربة المغربية، بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني، لموجة من السخرية والانتقادات بعد ظهورها معه في حفل بالساحل الشمالي، احتفالاً بنجاح فيلمه الجديد "مش أنا"، وذلك بسبب احتضانها له وتكرار الحركات التي تفعلها في كل مرة تظهر فيها معه.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من الحفل وظهرت بسمة وهي ترقص مع تامر أمام قالب كيك عليه بوستر الفيلم وهو يغني أغنية "خليك فولاذي"، وتحتضن بسمة تامر أثناء غنائه، الأمر الذي جعل الجمهور يتهمها بأنها تكرر نفس الحركات في ظهورها معه في محاولة منها لإظهار حبهما للجميع.

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واستطاع الفنان المصري تامر حسني أن يُحقق أعلى إيراد عربي ودولي في السينما العربية، من خلال فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا"، الذي طرحه في دور العرض السينمائي منذ شهر ويستمر حتى الآن.

وكشفت الشركة المنتجة، في بيان عبر "إنستغرام"، أن إيرادات الفيلم وصلت 15 مليون دولار، ما يُعادل ربع مليار جنيه مصري، منوهةً بأنّ ما حدث ظاهرة لم تحدث من قبل بالسينما المصرية والعربية.



وجاء في البيان: "توضِّح شركة (إن ستارز) الموزعة للأفلام العربية للعالم بأنّ الفنان المصري تامر حسني حقق بفيلمه الحالي (مش أنا) أعلى إيراد محلي ودولي، حيث تخطت إيرادات الفيلم بإجمالي المبيعات 15 مليون دولار؛ ما يعادل بالمصري أكثر من ربع مليار جنيه".



وأضاف البيان: "ذلك يحدث في ظاهرة أولى من نوعها وسابقة تاريخية لم تحدث من قبل في تاريخ السينما المصرية والعربية، ومازال الفيلم في السينمات ويتقدم يوماً بعد يوم.. كل التوفيق للفنان تامر حسني".

المصدر - زهرة الخليج