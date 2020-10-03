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السبت، 03-10-2020 10:09 ص

حقيقة إصابة نجمة انتقام بارد بالشلل!

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الوكيل الإخباري _ نفت شركة "غولدن لاين" ما تم تداوله من انباء حول إصابة الفنانة السورية ربى الحلبي بالشلل، وذلك بعد ان ظهرت على كرسي مدولب بملامح شاحبة في مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" .

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وارفقت الشركة مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه : "دراما نفسية تحمل جرعة عالية من التشويق في لعبة خطرة بين الوهم والحقيقة...".

 

مشيرة الى ان هذه المقاطع عبارة عن كواليس بوسترات مسلسل "انتقام بارد"، التي أظهرت الشخصيات بكراكتيرات تحمل جرعات نفسية غير مألوفة.

وظهر في الفيديو ربى الحلبي لشخصية امل على كرسي متحرك، الأمر الذي فسّر الأخبار المتداولة حول شللها وإصابتها.

 

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المصدر : لها 

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