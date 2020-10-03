حقيقة إصابة نجمة انتقام بارد بالشلل!

الوكيل الإخباري _ نفت شركة "غولدن لاين" ما تم تداوله من انباء حول إصابة الفنانة السورية ربى الحلبي بالشلل، وذلك بعد ان ظهرت على كرسي مدولب بملامح شاحبة في مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" .
وارفقت الشركة مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه : "دراما نفسية تحمل جرعة عالية من التشويق في لعبة خطرة بين الوهم والحقيقة...".
مشيرة الى ان هذه المقاطع عبارة عن كواليس بوسترات مسلسل "انتقام بارد"، التي أظهرت الشخصيات بكراكتيرات تحمل جرعات نفسية غير مألوفة.
وظهر في الفيديو ربى الحلبي لشخصية امل على كرسي متحرك، الأمر الذي فسّر الأخبار المتداولة حول شللها وإصابتها.
دراما نفسية تحمل جرعة عالية من التشويق في لعبة خطرة بين الوهم والحقيقة... #خالد_القيش #ميلاد_يوسف #جيني_اسبر #نضال_نجم #حسام_تحسين_بك #وفاء_موصللي #يزن_خليل #سارة_الطويل #ربى_الحلبي #عبدالرحمن_قويدر #يارا_دولاني #فرح_خضر #بلال_مارتيني #غسان_عذب @khaled_alkeesh @miladyoussef1 @jennyesber @nedalnajemofficial @yazanalkhalilofficial @ruba_alhalabi_ @yaraaldolani @farah_khdr مدير ادارة الانتاج #يامن_ست_البنين @yamen_set_albanin تأليف #نعيم_الحمصي اخراج #سيف_سبيعي @seif_elsbei انتاج #غولدن_لاين #GoldenLine #Iseemedia @iseemedia
المصدر : لها
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة