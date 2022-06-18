السبت 18-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تخريج دورة المتطلبات العامة للمختبرات الطبية

نقابة الألبسة: لا رفع على الأسعار خلال عيد الأضحى

إخماد 92 حريقاً في المملكة خلال 24 ساعة

ضبط مركبة شحن محملة بـ34 راكباً في الصندوق الخلفي

مصدر: الأردن جاهز لتمرير الغاز المصري المُصدر إلى لبنان من اراضيه

صندوق المعونة يُحدد موعد بدء صرف الدعم الحكومي الإضافي للمنتفعين - تفاصيل

نقابة المطاعم تطالب برفع أسعار الوجبات الشعبية 20 قرشاً

الأردن يشارك بالقمة العالمية للنقل الجوي بالدوحة غدا

مالية النواب تستهجن تهرب الحكومة وتطالب بزيادة الأجور

الدوريات الخارجية: تسهيلات لسكان المريغة رغم تحويلات الصحراوي

السبت، 18-06-2022 12:08 م

حمادة هلال يطرح كليب جديد لأغنية "الفرح مالينا"

حمادة-هلال


الوكيل الإخباري-طرح الفنان المصري حمادة هلال فيديو أغنيته "الفرح مالينا" على يوتيوب.

وظهر حمادة هلال في فيديو الأغنية، من حفل زفاف حقيقي، حيث كان قد قال مؤخرا في منشور مشوّق للمتابعين: "انتظروا ان شاء الله اغنية الفرح مالينا. بإذن الله هتكون الاغنية الرسمية لكل الافراح العربية".

اضافة اعلان


وقد أعلن حمادة هلال مؤخرا عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي عن طرح الأغنية، وقال: "حمادة هلال يفاجئ العريس والعروسه بأغنية الفرح مالينا".

 

والجدير بالذكر أن حمادة هلال كان قد قدم الأغنية مسبقا خلال مسلسل "المدّاح" ولك هذه المرة مع بعض التختلافات، حيث أصبحت لحفلات الزفاف.

 

 

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
66666666666666666666666666

توضيح حول طلاق الفنانة لميس كان صاحبة اغنية "مسيطرة "

WhatsApp Image 2022-06-18 at 12.23.17 PM

إليسا وسعد لمجرد يشعلان حفل جدة بـ "من أول دقيقة" .. فيديو

WhatsApp Image 2022-06-18 at 9.23.07 AM

وفاة فنانة مصرية بحادث سير مروع -صورة

ج

فيديو - محمد رمضان يطل على جمهوره في العقبة بسيارة مطلية بالذهب

62022151968117241209

محمد رمضان يوجه رسالة إلى الأردنيين- فيديو

4112814_1655454430

أول تعليق من إبن سلاف فواخرجي ووائل رمضان على طلاقهما

أخبار متعلقة
حمادة-هلال

"روح الروح" لـ حمادة هلال تتصدر الترند لليوم التاسع على التوالي

271792890_136989005444389_2805590311724791187_n

أغنية "وعرفتك" لـ ماجد المهندس تجتاز الـ47 مليون مشاهدة

3cc646fd-0241-4057-ba09-8aefaef4c5d2

حمادة هلال في أغنية جديدة 25 ايار