حمادة هلال يطرح كليب جديد لأغنية "الفرح مالينا"

الوكيل الإخباري-طرح الفنان المصري حمادة هلال فيديو أغنيته "الفرح مالينا" على يوتيوب.



وظهر حمادة هلال في فيديو الأغنية، من حفل زفاف حقيقي، حيث كان قد قال مؤخرا في منشور مشوّق للمتابعين: "انتظروا ان شاء الله اغنية الفرح مالينا. بإذن الله هتكون الاغنية الرسمية لكل الافراح العربية".

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وقد أعلن حمادة هلال مؤخرا عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي عن طرح الأغنية، وقال: "حمادة هلال يفاجئ العريس والعروسه بأغنية الفرح مالينا".

والجدير بالذكر أن حمادة هلال كان قد قدم الأغنية مسبقا خلال مسلسل "المدّاح" ولك هذه المرة مع بعض التختلافات، حيث أصبحت لحفلات الزفاف.

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