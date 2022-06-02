أغنية "وعرفتك" لـ ماجد المهندس تجتاز الـ47 مليون مشاهدة

الوكيل الإخباري-بعد شهر من طرحها على يوتيوب حققت أغنية الفنان العراقي ماجد المهندس وعرفتك 47 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان وليد سعد وتظهر في فيديو كليب الاغنية عارضة الازياء العالمية إيرينا شايك وهي تتمايل على انغام المهندس.



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تقول كلمات وعرفتك: "عرفتك.. ضحكت الدنيا.. و لمستك.. دبت انا ف ثانيه .. وحضنتك .. حضن حاجه تانيه .. ولا ف الخيال على بعضنا .. يالا نتعود .. دي الليله .. مش هتتعوض ده انا وانت .. قربنا مزود .. فوق الخيال ... وريني .. دنيتك اكتر.. انا هدي .. عمري ما استكتر من عمري .. يالا خد اكتر .. عمرك يطول .. دي عيونهم .. كلها علينا وشاغلهم".





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