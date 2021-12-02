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الخميس، 02-12-2021 12:52 م

حمو بيكا وحسن شاكوش يؤديان مناسك العمرة - صور

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الوكيل الإخباري - نشر المغني حمو بيكا صورة له مع حسن شاكوش وعلي قدورة وهم في لباس الإحرام، مشيرا إلى تجهزهم لأداء العمرة من خلال تعليق يقول: "لبيك اللهم عمرة".

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وحظيت الصورة على تفاعل ضخم من قبل جمهور ومحبي الفنان المصري، داعين لهم بالقبول .

يشار إلى أن حمو بيكا وحسن شاكوش يشاركان في موسم الرياض، على الرغم من أن نقابة المهن الموسيقية المصرية التي يترأسها المطرب هاني شاكر، كانت أصدرت قرارا بمنعهما من الغناء داخل البلاد.

وعلى خلفية هذا القرار، سخر بعض المعلقين من المنشور وقال أحدهم: "أظن العمرة دي كلها دعاء على هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية"، وكتب آخر على لسان المعنيين الشعبيين للممنوعين من العمل " يارب هاني شاكر يرضى علينا وحفلات كثير".

 

بالمقابل، استهجن آخرون هذه السخرية الحادة في مثل هذه المناسبة وكتب أحدهم قائلا: "لا حول ولا قوة الا بالله مستغرب من كميه الناس اللي بتضحك وتتريق عليهم ربنا يهديكم ويغفرلهم ويتقبل منهم إن اعظم الذنوب عند الله بعد الشرك بالله السخريه بالناس".

 

 

المصدر - الوطنية

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