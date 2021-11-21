الأحد 21-11-2021
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الأحد، 21-11-2021 01:46 م

خبر وفاة حمو بيكا يتصدر الترند

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الوكيل الإخباري - إنتشر في الساعات الماضية، خبر وفاة مغني المهرجانات حمو بيكا، وذلك بعد أن نشر حساب منسوب لمؤدي المهرجانات سامر المدني، على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لبيكا من داخل مستشفى، وكتب تعليقاً :"انتقل إلى رحمة الله حمو بيكا إثر أزمة قلبية.. وداعا يا بيكا".

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المدني قال إنه لم ينشر خبراً عن وفاة بيكا، وإن الحساب المنسوب إليه، هو حساب مسروق.

 

من جهته، قال الفنان حمو بيكا، إنه موجود في مطعمه الخاص، وأكد على أن حساب سامر المدني الذي نشر خبر وفاته، هو حساب مسروق.

 

 

المصدر -الفن 

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