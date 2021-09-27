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الإثنين، 27-09-2021 11:06 ص

حمو بيكا يشن هجوماً عنيفاً على محمد رمضان - فيديو

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الوكيل الإخباري - أطل مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا بتصريحات نارية ضد الفنان المصري محمد رمضان، خلال إطلالته في لقاء تلفزيوني.

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وتحدث بيكا عن رمضان، قائلاً :"متكلمنيش عن واحد عنده في قناته 15 مليون، استخدم الفانز بتاعه بتاع التمثيل للغناء تعالى نديله قناة من الصفر ينزل عليها أغنية، وأنا قناة من الصفر أنزل عليها أغنية، هنا نحكم".


وأضاف بيكا :" هو بيمول الأغنية بتاعته بفلوس عشان تركب الترند، ومشاهداته نصها "مزورة" لكن إحنا مش بنمول بفلوس".


من ناحية أخرى، تحدث بيكا عن نفسه قائلاً :"أهم مطرب مهرجانات في مصر هو حمو بيكا، وأنا صانع البهجة والابتسامة على وجوه الناس".

 

 

 

المصدر -  الفن 

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