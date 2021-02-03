خطأ فادح في مسلسل جمال الحريم .. صورة

الوكيل الإخباري_ أثارت صورة من الحلقة 37 من مسلسل “جمال الحريم” تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ضجة كبيرة ، وذلك بسبب خطأ فادح ارتكبه صنّاع العمل.



وخلال المشهد الذي صوره النجم إيهاب فهمي وهو يمثل دور الشيخ الأزهري وفي الوقت الذي يتذكّر صديقه المتوفي وقد ترك له ابنه ليربّيه، وكان يحتفظ بصورته في أحد الكتب، حيث لاحظ عدد كبير من المشاهدين أن الصورة تعود الى السفاح الأميركي تيد بندي.

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واعتبر الجمهور أن المخرج يستخفّ بعقول المشاهدين ، وذلك لاعتماده على صورة بالأبيض والأسود لأشهر مجرم مختلّ في العالم مما تسبب بموجة من التعليقات القاسية والسخرية.









المصدر : الإمارات نيوز





