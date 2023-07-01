خطوبة حفيد عادل إمام والغموض يحيط بحضور "الزعيم"

الوكيل الإخباري- شهدت أسرة الزعيم عادل إمام خطوبة حفيده عادل نجل المخرج رامي إمام، على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى فريدة أشرف وهي مدربة لياقة بدنية، وذلك في حفل عائلي اقتصر على حضور أسرتي العروسين، وبعض الأصدقاء المقربين.



وشهد الحفل ظهوراً نادراً لسارة عادل إمام، حيث إنها لا تظهر إلا قليلً سواء في المناسبات الفنية أو العائلية أو حتى على السوشيال ميديا، حيث ظهرت في الحفل في إحدى الصور مع العروس وشقيقتها.

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وسارة هي ثاني أبناء عادل إمام، لم تتجه مثل شقيقيها إلى مجال الفن، وحتى في المهرجانات والمناسبات العائلية لا تظهر لها أي صور، فيما لم تعلن أسرة الزعيم ما إذا كان قد حضر الحفل ورفض التقاط الصور له أو أن ظروفه الصحية حالت دون الحضور.



وكان عادل رامي إمام قد احتفل هذا العام بتخرجه في الجامعة الأميركية، حيث درس فيها في قسم الإخراج، وسبق وأخرج فيلماً ضمن دراسته.



وعادل رامي إمام هو الحفيد الأكبر للنجم عادل إمام، وسبق وتحدث عن جده وأنه أول الداعمين له وأحب الفن من خلاله فكان يذهب معه إلى مواقع التصوير.



لها

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