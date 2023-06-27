فنانة مصرية تفجر مفاجأة : كنت مخطوبة لتامر حسني

الوكيل الإخباري- فوجئت الفنانة المصرية بسنت السبق بحملة هجوم وانتقادات قاسية شنّها جمهور الفنان تامر حسني عليها بعد تصريحاتها التلفزيونية حول خطوبتها سابقاً له.



وفي ردّها الاول على تلك الانتقادات، قالت بسنت: "تامر حسني كان وش السعد عليا في كل عمل بشتغل معاه، ولو طلبني في أي مشروع هشتغل معاه وموضوع خطوبتنا كان قديم ولسه صحاب لحد دلوقتي". وأضافت: "مستغربة من تشكيكات الناس دي حاجة حصلت وهو صديقي وبينا علاقة ود، ومش بجري ورا الترند ولا محتاجة لكدة".



وكانت السبقي قد كشفت عن خطوبتها الى الفنان تامر حسني خلال استضافتها في برنامج "فيس أوف" الذي تقدّمه الفنانة سارة نخلة على قناة "هي"، حيث قالت: "توقفت عن التمثيل لأن خطيبي تامر حسني رفض شغلي في الميديا وفي الوقت دة كنت بشتغل مذيعة ومراسلة ووافقته في الرأي، تامر حسني مكنش عنده رغبة إني اشتغل ومبيحبش المواعيد المتأخرة".



وشاركت بسنت السبقي في العديد من الأعمال الفنية المهمة، ومن أبرزها مسلسل "آدم" مع تامر حسني، كما شاركته في فيلم "أهواك"

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