دانيال كريغ يتصدر قائمة الاعلى أجرآ بهوليوود

الوكيل الإخباري - تصدر النجم البريطاني دانيال كريغ لائحة ممثلي هوليوود الذين يتقاضون الأجور الاعلى عن اعمالهم.



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إذ اوردت مجلة Variety ان دانيال كريغ تقاضى 100 مليون دولار عن دوره في الجزء المكمل لـ" knives out" المقرر عرضه في 2022.

بدوره تقاضى دواين جونسون خمسون مليون دولار عن دوره في فيلم "Red one"، المقرر عرضه في 2023

كما تقاضى براد بيت 20 مليون دولار، ساندرا بولوك 20 مليون دولار، جوليا روبيرتس 25 مليون دولار، ليوناردو دي كابريو 30 مليون دولار.







المصدر - الفن