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الثلاثاء، 07-09-2021 10:38 ص

​دانييلا رحمة تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها - صور

بربربربر


الوكيل الإخباري - خطفت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة أنظار المتابعين بعد نشرها مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي غير إعتيادية، فقد ظهرت مستلقية على السرير وتحمل كاميرا قديمة بيدها، وتلبس Jumpsuit باللون الأسود، إضافة إلى إختيار لوني الأسود والأبيض للصور، وأرفقت الصور بتعليق: أعيش في الهدوء.

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وتفاعل المتابعين بشكل كبير مع فكرة الصورة وجمال دانييلا المعتاد وتركوا على المنشور تعليقات مشيدة.


وتواصل دانييلا تصوير مشاهدها في مسلسلها "للموت" بجزئه الثاني، بعد أن حققت نجاحات كبيرة في الجزء الأول، إلى جانب الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن ونخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

 

 

المصدر - الفن 

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