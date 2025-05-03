التربية تكشف عن قرارات واجراءات بخصوص المدارس

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة التربية والتعليم أهمية تضافر جهود إدارات الوزارة كافة، والعمل بروح الفريق الواحد لمتابعة سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لقطاع التربية والتعليم.

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وأشارت إلى أهمية العمل على تنفيذ ما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي وما اشتملت عليه من مبادرات ومشاريع خاصة بالتعليم، وصولا لمنظومة متكاملة تتميز بالكفاءة والفعالية.



وفي هذا السياق أعلنت الوزارة في تصريح صحفي اليوم السبت تقرير منجزات الربع الأول للعام (2025) للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) المتعلق بقطاع التعليم.



وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمود الحياصات، إن التقرير تضمن إنشاء (7) مدارس جديدة والانتهاء من (13) مشروع، وإضافة (54) غرفة صفية لمدارس قائمة موزعة على مختلف الأقاليم، وفق الاحتياجات والأولويات الفعلية، بالإضافة إلى (25) مدرسة قيد الإنشاء، وصيانة (295) مدرسة وفق معايير الصيانة المعتمدة.



وأضاف الحياصات أن التقرير تضمن الانتهاء من تدريب (11,307) معلمًا ومعلمة، وتدريب (1000) مشرفًا ومشرفة؛ تلقوا تدريبًا وجاهيًا أثناء الخدمة من مختلف الرتب التعليمية، إضافة لتدريب (10,050) موظفًا وموظفة من خلال المنصة الإلكترونية للتدريب.