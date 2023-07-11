دور صادم لـ أحمد فهمي في مسلسل "سفاح الجيزة"

الوكيل الإخباري- طرح القائمون على مسلسل "سفاح الجيزة" اللقطات الترويجية الرسمي للعمل، من بطولة أحمد فهمي، في لقطات تهيمن عليها الإثارة.



وظهر فهمي، أثناء ارتكابه أكثر من جريمة قتل، ومن المقرر طرح المسلسل على منصة شاهد الإلكترونية قريباً.

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والمسلسل من 8 حلقات مستوحاة من قصة حقيقية لـ "سفاح الجيزة" الذي هزت قضيته الرأي العام وصدر ضده حكم بالإعدام في 2021.



وإلى جانب أحمد فهمي، يشارك في المسلسل ركين سعد، وباسم سمرة، وصلاح عبدالله، وهايدي خالد، وهو من إخراج هادي الباجوري، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود، وعماد مطر.



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