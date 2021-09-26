دياب يحكي موقفا مع محمود عبدالعزيز ويكشف سر نجاح عمرو دياب - فيديو

الوكيل الإخباري - لا يعتبر الفنان المصري دياب إنه تعلم التمثيل في مكان محدد، إلا أنه قال إنه انضم إلى ورشة تمثيل، ولم يلتزم بالحضور الدائم فيها.

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وتحدث دياب عن موقف حصل بينه وبين الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز، وذلك خلال تصوير مسلسل "باب الخلق"، وقال دياب عن عبد العزيز :"كان بيقولي خلي الكلام يدوب في بوقك"، وأشار دياب إلى أن عبد العزيز كان فناناً عظيماً ومن المثل العليا.

وأضاف :"لما كان بيعمل مسلسل "باب الخلق" قالهم هاتولي دياب، روحت وقالي إنت معانا في المسلسل"، ولفت دياب إلى أنه قال حينها لعبد العزيز إنه لا يجيد التمثيل، ولكن الأخير قال له :"أنت متعرفش أنك بتعرف تمثل، فأنا بقولك أنت هتمثل".



وتابع دياب :"فقولتله أعملولي اختبار، بالرغم أنه كان رافض، فعملت الاختبار واتبسطوا جدًا مني، ولكن تاني يوم اعتذرت وخوفت وقعدت 3 سنين بعدها اعتذر عن أي أعمال بتجيلي، خايف أزاحم الناس في أكل عيشها".



كلام الفنان دياب جاء خلاله حلوله ضيفاً على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر.

المصدر - الفن

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