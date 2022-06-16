ديو يجمع الفنان كاظم الساهر وبلقيس قريباً

الوكيل الإخباري-أعلن الملحن الإماراتي فايز السعيد عن ديو غنائي سيتم طرحه قريباً يجمع الفنان العراقي كاظم الساهر و الفنانة بلقيس فتحي.

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وشارك السعيد بعض المشاهد المصورة من كواليس التحضير عبر صفحته الخاصة في مواقع التواصل الإجتماعي ، أوضح من خلاله أن الأغنية ألحانه ومن كلمات الشيخ حمدان آل مكتوم.



وكان السعيد قد كشف أن الديو يحمل عنوان " يلي من أسبابك" وقال أن كاضم وبلقيس قاموا بتأدية الأغنية بشكل جميل وانه كان هناك إنسجام بينهم.

لاقى الخبر إنتشاراً كبيراً بين المتابعين الذين تفاعلوا معه وعبروا عن تشوقهم لسماع الأغنية.



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