رابح صقر يفاجئ محبيه على المسرح: أنا عملت "سناب" ضيفوني -فيديو

الوكيل الإخباري- فاجأ الفنان السعودي رابح صقر، جمهوره أثناء حفل غنائي في بوليفارد سيتي الرياض، بإعلان تدشين حسابه في تطبيق "سناب شات".

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وقال في مقطع فيديو من على المسرح، ليلة الثلاثاء "حبايبي أنا عملت سناب، ضيفوني" ليعلو ضحك وتصفيق محبيه.



كما أضاف "هذي أول مرة أصور فيه، تسمحوا لي أصور معكم".



وصور المطرب الشهير فيديو من القاعة وسط تصفيق وفرحة طغت على وجه الحضور.



يذكر أن رابح صقر قدّم باقة متنوعة من الأغاني، وسط تفاعل وحفاوة الجماهير، ضمن حفلات فعاليات العيد بالرياض.



فقد غنّى أبرك الساعات وأنا وحدي وأنتي حلوة وغربة زمن وقلته وغرام أطفال وأوجه المعنى وخلاص وقيام.



كما جدد الفنان رابح صقر، تعاقده مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على هامش حفله الغنائي، في العاصمة السعودية.

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