راغب علامة يعلق على نهائي كأس العالم : أجمل مباراة شاهدتها بحياتي

الوكيل الإخباري-تفاعل الفنان اللبناني راغب علامة مع نهائيات بطولة كأس العالم والتي تعتبر الحدث الكروي الأكبر عالمياً والذي تحتضنه دولة قطر.



وقال علامة:"أجمل مباراة شاهدتها في حياتي. أبدع الفريقان الفرنسي والأرجنتيني,وقدموا مباراة بمنتهى الروعة. ،مبروك للأرجنتين كأس العالم .. ومبروك لكل مشجعي الفريق الأرجنتيني.. ومبروك للرابح الأكبر في هذا الحدث الا وهي دولة قطر"

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وحقق المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم قطر 2022 بعد ان حسم المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي 2 - 2 والاضافي 3 - 3 ليحرز لقبه الثالث في المونديال.



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