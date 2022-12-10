السبت 10-12-2022
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السبت، 10-12-2022 07:30 ص

ردة فعل الشيف أبو جوليا عند إعلان زوجته انفصالهما

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الوكيل الإخباري - في الوقت الذي أعلنت فيه زوجة الشيف الفلسطيني أبو جوليا خبر انفصالها، وصدمة متابعينه، شارك "أبو جوليا" متابعيه بأول رد فعل عبر خاصية الاستوري بـ"فيسبوك" و"إنستجرام"، متجاهلًا الخبر، ونشر مجموعة فيديوهات من قطر أثناء متابعته مباراة كرواتيا والبرازيل مساء أمس الجمعة من التي انتهت بتأهل كرواتيا إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بعد تفوقها بركلات الترجيح على البرازيل في ربع النهائي.

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وكانت زوجة أبو جوليا سماح سهيل أعربت في منشور لها عن عدم قدرتها على الاستمرار في الزواج قائلة: "إنه أمر لا يطاق. الشعور بتراكم المعاناة الغرامية ينفجر في هذه الصرخة: هذا لا يمكن أن يستمر".

مصراوي


 




 

 


 

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