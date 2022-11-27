شاهد .. أبرز لقطات المشاهير من داخل ملاعب كأس العالم لمؤازرة المنتخبات العربية

الوكيل الإخباري-حضور ملفت للنجوم والمشاهير في العالم العربي في مباريات كأس العالم بقطر 2022، حيث حرص العديد منهم على مشاهدة مباريات المنتخبات العربية المشاركة في البطولة من داخل الملاعب التي تحتضنها، ووثق النجوم أجمل هذه اللحظات التي تميزت بلحظة الفوز المستحق للمنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني، وهي المباراة التي نالت ردود فعل عالمية واسعة، واحتفى بها العديد من نجوم العالم العربي على السوشيال ميديا.

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وعد وياسر السقاف يساندان المنتخب السعودي من الاستاد

وعد الفنانة السعودية نشرت مجموعة من الفيديوهات والصور عبر حسابها على "انستجرام"، أثناء حضورها مباراة المنتخب السعودي والارجنتيني، النجمة السعودية احتفلت بهذا الانتصار، وظهرت في فيديو وهي تتفاعل وتهتف عقب الفوز، وعلقت على الصورة فكتبت: "واليوم اكتملت فرحتنا .. مبروك".



ياسر السقاف الفنان السعودي حضر أيضا مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم بقطر، وظهر بين الجمهور في الاستاد وهو يهتف بعد تحقيق الفوز وفي حالة سعادة بالغة بالإنجاز الذي تحقق، وعلق ياسر السقاف فكتب: "فرحة سعودية"، وتلقي كل من النجم السعودي والفنانة وعد التهاني من قبل زملائهما في الوسط الفني على هذا الفوز.





نجوم الخليج بين الجمهور لدعم المنتخبات العربية

مهيرة عبدالعزيز حرصت كذلك على حضور حفل افتتاح كأس العالم 2022 ومساندة المنتخب القطري في مباراته الأولى، كما أنها تواجدت كذلك لدعم المنتخب السعودي في مباراته ضد المنتخب الأرجنتيني، فظهرت داخل الاستاد وهي ترفع علامة النصر وسط التفاعل الجمهور الكبير الذي حضر المباراة، وعلقت الإعلامية الإماراتية على الفيديو فكتبت: " مباراة تاريخية لمنتخب السعودية لحظة الفوز على الارجنتين"، كما حرصت على توثيق أجمل اللحظات أثناء حضورها المباراة والتي كان من بينها لقائها مع الشيخة موزا.





عبدالعزيز النصار، حضر أكثر من مباراة للمنتخبات العربية، كان أبرزها مباراة السعودية والارجنتين، وعبر الفنان الكويتي عن سعادته بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودية، كما أكد شعوره بالفخر والانتماء بعد النجاحات التي حققتها كل من قطر على مستوى التنظيم، وكذلك النتائج التي حققها كل من المنتخب المغربي والتونسي في المباريات الأولى لهما في كأس العالم قطر 2022.



ونشر عبدالعزيز النصار عبر حسابه على "انستجرام"، صور من داخل الاستاد وعلق عليها فكتب: "من يوم افتتاح كأس العالم 2022 إلى اليوم وأنا في حالة من الفخر والغرور بإنتمائي الخليجي العربي، شكراً قطر الحبيبه على احتضانك العالم بشكل مشرف و فوق مستوى العالمية وهي فعلاً اجمل نسخه لكأس العالم ولن تتكرر، شكراً للمنتخب السعودي على المتعة الكروية العالمية و على الدرس اللي عطيتوه العالم أجمع شكراً للمنتخب التونسي و المنتخب المغربي على الاداء المشرف فعلاً في الملعب عشت يوم ساحر يوم ما ينسي واكيد يكرر التجربة"، كما ظهرت كذلك الفاشينيستا حنين الصيفي داخل الاستاد وهي تساند المنتخب القطري في مباراة الافتتاح.







ظهور ملفت لنجوم العالم العربي في استادات قطر بكأس العالم 2022

الفنانة مريم حسين حضرت أيضا مباراة المنتخب السعودي وكذلك مباراة المنتخب المغربي، وعبرت النجمة المغربية عن سعادتها بالفوز الذي حققه المنتخب السعودي، حيث نشرت صورة وهي تحمل علم المملكة العربية السعودية عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت عليها فكتبت: "فخر فخر فخر فخر لنا كعرب منتخب السعودي، الحمد الله حدسي كان بمحله ميسي وينه"، مريم حسين نشرت أيضا مجموعة صور أثناء حضورها مباراة المنتخب المغربي ضد كرواتيا والتي انتهت بالتعادل والتقطت العديد من الصور من داخل الاستاد وهي تحمل علم المملكة المغربية، وأيضا صور مع الجماهير العربية والمغربية التي حضرت المباراة.





ميساء مغربي دعمت وساندت المنتخب المغربي خلال مباراته الأخيرة، حيث تواجدت داخل الاستاد وهي تحمل علم المغرب، وظهر كذلك النجم السوري قصي خولي والإعلامية المغربية هند بومشمر وهم يتفاعلان مع النتيجة الإيجابية التي حققها المنتخب المغربي، وعلقت ميساء على هذا الأداء وأشادت به، فكتبت: "تبارك الله على أسود الأطلس شرفتونا اليوم بالاداء المميز امام كرواتيا وصيف كأس العالم السابق.. البداية مبشرة وفى انتظار التأهل للدور القادم إن شاء الله"، كما ظهرت كذلك كل من الفنانة ياسمين صبري، ومصممة المجوهرات مريم الأبيض داخل ملاعب كأس العالم بقطر.









الفنان طلال باسم اتجه كذلك إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل حضور مباراة المنتخب المغربي والكرواتي وحمل النجم الخليجي علم المملكة المغربية، ونشر العديد من الصور عبر حسابه على "انستجرام" من داخل الاستاد أثناء المباراة.



حاتم عموري النجم المغربي الشهير وثق أيضا حضوره لمبارة المنتخب المغربي ضد كرواتيا، وذلك مع زوجته هند التازي التي نشرت أيضا صورة مع زوجها من داخل الاستاد عبر حسابها على "انستجرام"، وتفاعل العديد من متابعي الثنائي بشكل واسع مع الصورة التي تم نشرها.





