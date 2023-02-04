السبت 04-02-2023
الوكيل الاخباري

مديرية الأمن العام تنظّم حملة للتبرع بالدم لطفل مصاب بسرطان الدم

الامن العام : وفاة فتاة بحادث دهس مروع على طريق الزرقاء - المفرق

الأردن الخامس عربيا بين أعلى الدول في أسعار الفائدة

الأمانة: جميع الطرق سالكة.. والتعامل مع 15 ملاحظة الجمعة والسبت

2.2 مليون طالب يتوجهون إلى مدارسهم غدا

تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي - تفاصيل

خبير عسكري أمريكي: الأمر انتهى في أوكرانيا وإدارة بايدن تعي هذا

اتفاق على تحديد سقف أسعار المشتقات النفطية الروسية

السقاف: الاستثمار لا يتحقق إلا بتشاركية شاملة بين القطاعين العام والخاص

الاطباء البيطريين يحملون الزراعة مسؤولية الحمى القلاعية - بيان

السبت، 04-02-2023 04:49 م

رامز جلال ينشر فيديو لمقلب من كواليس "أخي فوق الشجرة "

53f91817c-1


الوكيل الإخباري- حمس الفنان الكوميدي المصري رامز جلال، الجمهور للموسم الجديد من برنامج مقالبه الرمضانية.

اضافة اعلان


ونشر رامز فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام»، وهو يجري مقلباً في مغني المهرجانات حمو بيكا، وعلق رامز على الفيديو بالقول: «حمو بيكا.. المطرب الانتيكه.. من كواليس فيلم أخي فوق الشجرة».


وظهر رامز في الفيديو وهو يخيف حمو بيكا بثعبان كان يحمله بيده، وهو ما عده الجمهور ترويجاً لفيلم رامز الجديد «أخي فوق الشجرة» الذي يعرض حالياً في دور السينما العربية.

 


زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
747191_1675348196

تدهور الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر ونقله للعناية المركزة

135-110944-magda-el-roumi-brother-2

ماجدة الرومي تتعرض لوعكة صحية .. وهذه تطورات حالتها الصحية !

3378372_1673542712

عبير صبري توضح حقيقة خلافها مع ريهام حجاج

739938_original

محمد عدوية يقاضي منتحل شخصيته بسبب والده

420322_0

أول ظهور لـ إليسا بعد خضوعها لعملية جراحية … تلعب وسط الثلوج -فيديو

420323_0

موعد زواج حسن شاكوش

أخبار متعلقة
437939Image1

ياسر العظمة ينتقد برامج المقالب.. هل قصد رامز جلال؟

elaosboa96803-scaled

مسلسل "كتيبة 101" يجمع آسر ياسين و عمرو يوسف في رمضان المقبل

16450785321916036

لماذا أطلق رامز جلال اسم "ياسر" على نجله ؟

1045232937_437_0_1200_763_1920x0_80_0_0_a6838d6932351fa20e628e3506d6c348

رامز جلال يحسم مصير برنامجه في رمضان المقبل

maxresdefault-2-8-1024x576

أبرز المسلسلات والمفاجئات الرمضانية 2023

2642021-20-1

حمادة هلال يروج لـ "المداح 3 " بطريقته الخاصة