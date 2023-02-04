رامز جلال ينشر فيديو لمقلب من كواليس "أخي فوق الشجرة "

الوكيل الإخباري- حمس الفنان الكوميدي المصري رامز جلال، الجمهور للموسم الجديد من برنامج مقالبه الرمضانية.

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ونشر رامز فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام»، وهو يجري مقلباً في مغني المهرجانات حمو بيكا، وعلق رامز على الفيديو بالقول: «حمو بيكا.. المطرب الانتيكه.. من كواليس فيلم أخي فوق الشجرة».



وظهر رامز في الفيديو وهو يخيف حمو بيكا بثعبان كان يحمله بيده، وهو ما عده الجمهور ترويجاً لفيلم رامز الجديد «أخي فوق الشجرة» الذي يعرض حالياً في دور السينما العربية.







زهرة الخليج

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