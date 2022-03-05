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السبت، 05-03-2022 12:48 م

رامي صبري يتحدث بتأثّر عن شقيقه الراحل

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الوكيل الإخباري - تحدّث الفنان المصري رامي صبري بكثير من الحزن والأسى عن شقيقه الراحل كريم صبري الذي وفاته المنية في 11 تموز (يوليو) من العام الماضي، إثر غرقه فى ترعة المريوطية.

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وقال المطرب الشاب خلال حلوله ضيفاً على برنامج "معكم" الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة CBC: "كان نفسي يكون معايا وعايش معايا طول الحياة... ربنا يصبر أمي وأبي وأخواتي، وهي الدنيا والحياة فيها حاجات حلوة وحاجات مش حلوة".

 

يُذكر أن عائلة صبري طعنت في التقرير الطبي الخاص بوفاة ابنها كريم، وعن ذلك قال رامي: "إحنا كعائلة جالنا تقرير طبي مكانش عاجبنا، والمحامين في العيلة قدّموا طعن عليه، ده حقه لإنه راح لسبب وفجأة توفي تاني يوم، مكناش فاهمين سبب وفاته. كنا عايزين نفهم قانونياً مات ليه".

لها

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