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الأربعاء، 23-06-2021 12:49 م

رانيا بكري تغني "ودّعني" لـ أدهم نابلسي - فيديو

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الوكيل الإخباري - تعود الفنانة اللبنانية رانيا بكري لتطلّ على جمهورها بأغنيات مميزة يظهر فيها أداؤها الرائع وتمكنها من الغناء بلغات عدّة.

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وآخر اصداراتها اغنية كوفر Cover Song جمعت فيها أغنية "ودّعني" للفنان الاردني أدهم نابلسي و"I know you" لـ Skyler Grey و "la si do re mi" للفنان حسام الصعبي، وأبرزت بكري قدراتها الصوتية وموهبتها حيث غنّت بإحساس كبير وأداء يستحق الثناء.


ولرانيا بكري أغنيات عدّة سبق لها أن أطلقتها عبر قناتها على يوتيوب وعلى التطبيقات الموسيقية حيث حققت نسب مشاهدة مرتفعة ونالت إعجاب المتابعين والمستمعين.

 

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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