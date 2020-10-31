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السبت، 31-10-2020 11:18 ص

رباب كنعان تعلن اعتزالها بشكل نهائي

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الوكيل الإخباري _ أعلنت الفنانة السورية رباب كنعان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اعتزالها الفن بشكل نهائي.


حيث انها قالت : “عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي”.

لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين تمنوا لها التوفيق في حياتها .

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يشار الى ان كنعان كانت قد اشتهرت بالعديد من المسلسلات السورية ، ابرزها شخصية "وردة" في مسلسل جميل وهنا ، وبشخصية “مايا” في مسلسل “الفصول الأربعة”.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 

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