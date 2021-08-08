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الأحد، 08-08-2021 11:49 ص

رسالة مؤثرة من إسعاد يونس لـ دلال عبد العزيز - صورة

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الوكيل الإخباري - وجهت النجمة إسعاد يونس رسالة مؤثرة لصديقتها الراحلة النجمة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا السبت، بعد صراع لأشهر مع المرض نتيجة فيروس كورونا.

ونشرت إسعاد، صورة تجمعها بالراحلة كواليس مقابلتها ببرنامج "صاحبة السعادة"، عبر حسابها على تطبيق انستغرام ونعتها بكلمات من القلب كتبت فيها: "وكأني بشبع من طلتك قبل ما تسيبينا، كنت متأكدة أنك لو خُيرتي، حاتفضّلي تكوني معاه، وهكذا شاء ربك إيه أسطورة الحب والخير الجميلة دي؟ إيه الاتنين اللي شبه الملائكة دول؟ قولا وفعلا وشكلا وروحا، وإيه النهاية الحزينة جدا قوي خالص دي؟".

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وأضافت: "اللهم لا اعتراض إرضاء ليك واستسلاما لمشيئتك، لكن، أستغفر الله العظيم، حزن ما بعده حزن، كل اللي نقدر نقوله بناتك في عينينا وقلوبنا، هما وأزواجهم وحفيدتك، سلمي على سمير وكوني جنبه في الجنة بإذن الرحمن، كملوا الأسطورة هناك، لأنكم خططتم حروفها على الأرض بمعاني عمق المحيط.. لا إله إلا الله".

 

وشكل رحيل النجمة الكبيرة صدمة للنجوم والجمهور بعدما فارقت عالمنا في المستشفى بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 نيسان (أبريل) الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.



المصدر - لها 

 




 

 


 

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