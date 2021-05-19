الأربعاء 19-05-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 19-05-2021 11:51 ص

رسالة من حسن الرداد لوالد زوجته الفنان سمير غانم

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الوكيل الاخباري - نشر الفنان المصري حسن الرداد صورة "كاريكاتير"، للفنان القدير سمير غانم، والذي يعاني صحياً منذ فترة داخل أحد المستشفيات، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وعلّق الرداد زوج إيمي سمير غانم، على الصورة والتي شاركها عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، موجّهاً إليه رسالة قال فيها: "ألف سلامة عليك يا حمايا الغالي، إن شاء الله ترجع لنا بالسلامة".

 


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