رسالة من حسن الرداد لوالد زوجته الفنان سمير غانم

الوكيل الاخباري - نشر الفنان المصري حسن الرداد صورة "كاريكاتير"، للفنان القدير سمير غانم، والذي يعاني صحياً منذ فترة داخل أحد المستشفيات، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وعلّق الرداد زوج إيمي سمير غانم، على الصورة والتي شاركها عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، موجّهاً إليه رسالة قال فيها: "ألف سلامة عليك يا حمايا الغالي، إن شاء الله ترجع لنا بالسلامة".







لها