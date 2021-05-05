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الأربعاء، 05-05-2021 11:12 ص

دنيا وإيمي سمير غانم تُطلقان حملة للدعاء لوالديهما.. والنجوم يتفاعلون

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الوكيل الاخباري - طلبت كلٌ من الفنانتين الشقيقتين دنيا وإيمي سمير غانم من جمهورهما الدعاء لوالديهما بعد تعرضهما لوعكة صحية إثر إصابتهما بفيروس كورونا، ودخولهما مستشفى العزل حيث يرقدان في العناية المركزة.

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ونشرت كل من إيمي ودنيا عبر السوشيال ميديا صيغة مطوّلة للدعاء بالشفاء، جاء فيها: "اللهُم يا واسع العطاء ويا مُنزل الشفاء ويا رافع البلاء ويا مُجيب الدعاء اشفِ دلال عبد العزيز وسمير غانم انت الشافي لا شفاء إلا شفاءُك".


وتفاعل عدد كبير من النجوم مع الدعاء وتشاركوه عبر صفحاتهم، ومن بينهم شيماء سيف وهنا الزاهد وكريم فهمي وجميلة عوض ونجلاء بدر وكندة علوش ودرة زروق وأحمد رزق وأسماء أبو اليزيد ورانيا محمود ياسين ويسرا اللوزي وبشرى ولطيفة وسامو زين وعمرو سعد وآخرون.

 

من ناحية أخرى، شهدت حالة النجم سمير غانم تحسناً ملحوظاً، وكشف مصدر مقرّب منه أنه تخطّى مرحلة الخطر وحالته باتت مستقرة، إلا أنه لا يزال في غرفة العناية المركزة وموصولاً بأجهزة التنفس الاصطناعي.


وكان مصدر طبّي قد صرح بأن سمير غانم وُضع فور وصوله الى المستشفى على أجهزة التنفس، وذلك خوفاً من تدهور حالته الصحية نظراً لكبر سنّه، ومعاناته من مشكلات في الكلى حيث تم نقله الى أحد المستشفيات في المهندسين لتلقي العلاج اللازم.


وترقد الفنانة دلال عبد العزيز في أحد مستشفيات العزل بعد إصابتها بكورونا أثناء تصوير مسلسل "عالم موازي" الذي تقوم ابنتها دنيا ببطولته، والتي كانت قد أصيبت هي الأخرى بالفيروس وتعافت منه.

 


لها

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