رقص وغناء توأم الفنانة أصالة محط اهتمام الجمهور - فيديو

الوكيل الإخباري -

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة أصالة نصري بدت فيه وهي تغني على المسرح مع توأمها علي وآدم بطريقة عفوية.ورغم أن الحفل مرّ عليه بعض الوقت، إلا أن الجمهور تفاعل مع المقطع الطريف وتداولوه بكثافة، حيث ظهر فيه الطفلان ببدلة سوداء وهما يرقصان ويغنيان مع والدتهما أغنيتها "بنت أكابر" بحركات طريفة، ولاحظ الجميع الفارق بين علي وآدم لناحية الجرأة على المسرح، لافتين إلى أن الطفل الأول يبدو دائماً أكثر حركةً وجرأة أمام الكاميرا.

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