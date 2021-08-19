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الخميس، 19-08-2021 11:22 ص

زينب العسكري تكشف سبب اعتزالها التمثيل قبل سنوات - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة البحرينية زينب العسكري فيديو على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي أوضحت فيه سبب اعتزالها التمثيل، قبل 12 عاما.

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وأشارت انها اتخذت هذا القرار لأنها شعرت بأن زوجها يناسبها ولا تحتاج للتمثيل في وجوده.


وتابعت قائلة انها من البحرين وزوجها من الإمارات، وجمعهما النصيب الذي كتبه الله، إضافة إلى أن مجال زوجها يختلف عن مجالها: "كل شيء يسير بينها وبين زوجها بسلاسة ووناسة . 


ووجهت زينب رسالة الى الشابات: حابة أقول للبنات الحلوين إن كل ما بتحطون شروط ما بيمشي إلا اللي الله كاتبه.. وربنا يكتبلكم أجمل نصيب.

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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