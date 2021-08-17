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الثلاثاء، 17-08-2021 12:21 م

حلا شيحة تنشر صورة لوالدتها وتوجه رسالة لها - صور

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الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة المصرية المعتزلة حلا شيحة صورة لوالدتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، كشفت فيها عن حبها للزرع.

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وعلقت حلا: امي المُثمرة حبيبتي ست الكل كل زرعة وكل شجرة وكل وردة زرعتها بإديها الطيبة طول عمرك يا امي جميلة وبتحلي كل حاجة بروحك المرحة وصبرك وجدعنتك وحبك لينا وحبك للزرع والطبيعة انتي اللي علمتينا نقول دايماً سبحان الله وفعلاً سبحان الله، الله على جمال الكون بعنيكي يا امي.


وتابعت: حبيبتي ربنا يخليكي لينا رغم ظروف كتيرة صعبة عدت عليكي شفت ست قوية زرعت جوايا امل وانا لو فيا حاجة حلوة فهي منك يا حلوة بحبك اوي.


وكان لافتاً تعليق الممثلة المصرية المعتزلة حنان ترك، إذ قالت: ربنا يباركلك فيها حبيبتي ويرزقك برها.

 



 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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