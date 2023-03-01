سارة الطبّاخ تطالب "الموسيقيين" بإلغاء تصاريح محمد الشرنوبي

الوكيل الإخباري- عُقدت في نقابة المهن الموسيقية جلسة جديدة حضرها نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل والفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ لبحث مستجدات الأزمة الحاصلة بينهما منذ سنوات، حيث طالبت الأخيرة النقابة بإلغاء كل التصاريح المعطاة للشرنوبي للعمل الفني.

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وكشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، مستجدات الأزمة في بيان قال فيه: "النهاردة تواجد في النقابة الأستاذة سارة الطباخ، والأستاذ محمد الشرنوبي، والنهاردة كان في سماع الأطراف والمشكلة اللي بينهم والقضايا اللي من فترة كبيرة، وكان بحضور النقيب الأستاذ مصطفى كامل والشؤون القانونية، ورئيس لجنة التحقيق الدكتور محمد عبد الله".



وأضاف: "طبعاً سمعنا الأطراف كلها بخصوص القضايا اللي بينهم والمتداولة من فترة، وانتهى الموضوع إننا لقينا الأستاذة سارة الطباخ معاها حكم المفروض حسب ما هي فهمته إنه لصالحها، وفي نفس الوقت الأستاذ محمد الشرنوبي فهم إن الحكم ده لصالحه هو، واستمرت الجلسة ثلاث ساعات في مقر النقابة، وطلبت الأستاذة سارة من النقابة إنها تتدخل وتوقف التصاريح الفنية لمحمد الشرنوبي. وبناء عليه، الشؤون القانونية والنقيب مصطفى كامل، عرف إن الأستاذة سارة الطباخ رافعة دعوى تفسير للحكم، لأنها عايزة تعرف الحكم لصالحها ولا لصالح الأستاذ محمد الشرنوبي".



واختتم المتحدث الرسمي باسم الموسيقيين حديثه بالتأكيد أن النقابة قررت عدم التدخل حتى صدور الحكم النهائي، حيث قال: "ومجرد ما اطلعنا على الورق وفحصنا كويس ورق كل أطراف النزاع، قررت النقابة عدم التدخل في الوقت الحالي غير لما تظهر نتيجة الطعن بتاع الأستاذة سارة الطباخ، وهل هيكون الحكم لصالح سارة الطباخ ولا محمد الشرنوبي، والنقابة فهّمت أطراف النزاع إنها هتقف على مسافة متساوية بينهم حتى صدور حكم بالتفسير لمنطوق الحكم الذي حصلت عليه الأستاذة سارة الطباخ، ومن ثم تقدر النقابة تتدخل وتاخد إجراءاتها في ضوء الحكم".



لها

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