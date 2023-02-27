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الإثنين، 27-02-2023 11:08 ص

سخرية واسعة من اطلالة النجمة غادة بشور في عزاء شادي زيدان -صور

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الوكيل الإخباري- لا تزال صور الفنانة غادة بشور أثناء حضورها جنازة النجم السوري شادي زيدان محط اهتمام الجمهور على السوشيال ميديا بسبب نظّارات الشمس الضخمة التي ارتدتها لإخفاء وجهها.

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وتتصدّر الممثلة السورية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها بنظّارات سوداء ضخمة وغريبة التصميم، معتبرين أنها لا تناسب أجواء  العزاء الحزينة.

ورغم أنها بدت على طبيعتها احتراماً للفقيد، وحرصت على حضور العزاء لمواساة عائلته، لم تسلم بشور من الانتقادات الساخرة التي أطلقها بعض المتابعين،

مشبّهين نظّاراتها بكرتون "باتمان". وقد تصدّر وسم "باتمان بشور" محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، دافع الكثير من المتابعين عن غادة، مؤكدين أنها لم تتقصّد إثارة الجدل بالنظّارات، بل تصرفت على طبيعتها، خاصة أن مَن يتابع صفحتها على "إنستغرام" يجد أنها معتادة على وضع هذه النظّارات في أغلب صورها.


وكانت النجمة غادة بشور قد نعت الراحل شادي زيدان عبر السوشيال ميديا بالقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك يا شادي ويصبّر قلوب أهلك ومحبينك".

 


 


لها

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