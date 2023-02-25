بالفيديو .. ظهور مؤثر لنجل الفنان شادي زيدان خلال الجنازة

الوكيل الإخباري- شيع جثمان الفنان الراحل شادي زيدان اليوم من مستشفى دار الشفاء في دمشق إلى مسقط رأسه الرحيبة .

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وحضر الجنازة اشقائه ونجله عزمي وقد بدا الحزن واضح عليه بمشاركة عدد من نجوم الفن الذين قدموا واجب العزاء لاشقائه واسرته .





















