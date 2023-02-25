بالفيديو .. ظهور مؤثر لنجل الفنان شادي زيدان خلال الجنازة

الوكيل الإخباري- شيع جثمان الفنان الراحل شادي زيدان اليوم من مستشفى دار الشفاء في دمشق إلى مسقط رأسه الرحيبة .
وحضر الجنازة اشقائه ونجله عزمي وقد بدا الحزن واضح عليه بمشاركة عدد من نجوم الفن الذين قدموا واجب العزاء لاشقائه واسرته .
لحظة وصول “عزمي” نجل الفنان الراحل شادي زيدان للمشاركة في جنازة والده#شادي_زيدان pic.twitter.com/3F51Mqt7zl— Foochia - فوشيا (@foochia) February 25, 2023
في حزن وسع المدى . . في وجع جوا عميق 💔😢#شادي_زيدان pic.twitter.com/SgcswlZ6M1— Hussein _ Altahhan (@Hussein41014280) February 25, 2023