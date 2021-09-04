سلمى حايك تتعرض لمقلب مضحك من أنجلينا جولي في عيد ميلادها - فيديو

الوكيل الإخباري - قامت النجمة العالمية أنجلينا جولي بمقلب بالنجمة المكسيكية من الأصول اللبنانية سلمى حايك، خلال احتفالها بعيد ميلادها.

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ونشرت سلمى حايك مقطع فيديو في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، يظهر إحتفال عيد ميلادها الـ55، كما بدت سلمى تحاول وشقيقها أن تعلما جولي التقاليد المكسيكية الخاصة بأعياد الميلاد، بـ"المورديدا المكسيكية"، وهي قيام صاحب عيد الميلاد بتقييد يديه خلف ظهره، ثم يدفع وجهه نحو الكعكة لأخذ اللقمة الأولى.



وعندما كانت سلمى تعلم جولي هذا التقليد، قامت أنجلينا بدفع رأس سلمى نحو الكعكة، فغطى وجهها.

المصدر - الفن