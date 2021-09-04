السبت 04-09-2021
الوكيل الاخباري

لبنان: انخفاض حركة شراء المواد الغذائية والاستهلاكية 80 %

سوريا: إسقاط 21 صاروخا للاحتلال

العمري رئيساً وشقير مقرراً للجنة تطوير جائزة الحسين للإبداع الصحفي

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

امرأة تركية تنقذ حياة 5 أشخاص بعد موتها

الصحفيين: حوار إيجابي مع الحكومة بشأن أنظمة الاعلام

افتتاح مركزين لإعطاء اللقاح في جرش

تحذير من الجرائم الالكترونية للاردنيين

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الشخانبة

لجنة الاوبئة : الجرعة المعززة هدفها رفع المناعة ضد كورونا

السبت، 04-09-2021 04:40 م

سلمى حايك تتعرض لمقلب مضحك من أنجلينا جولي في عيد ميلادها - فيديو

d-71-اعرف-حقوقك-وطالب-بها-كتاب-جديد-لـ-أنجلينا-جولي-عن-حقوق-الأطفال-في-العالم


الوكيل الإخباري - قامت النجمة العالمية أنجلينا جولي بمقلب بالنجمة المكسيكية من الأصول اللبنانية سلمى حايك، خلال احتفالها بعيد ميلادها.

اضافة اعلان


ونشرت سلمى حايك مقطع فيديو في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، يظهر إحتفال عيد ميلادها الـ55، كما بدت سلمى تحاول وشقيقها أن تعلما جولي التقاليد المكسيكية الخاصة بأعياد الميلاد، بـ"المورديدا المكسيكية"، وهي قيام صاحب عيد الميلاد بتقييد يديه خلف ظهره، ثم يدفع وجهه نحو الكعكة لأخذ اللقمة الأولى.


وعندما كانت سلمى تعلم جولي هذا التقليد، قامت أنجلينا بدفع رأس سلمى نحو الكعكة، فغطى وجهها.

 

 

المصدر - الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Crazy-behavior-of-Brazilian-Angin-Acuraic-admirer

تفاصيل مسلسل أنجين أكيوريك الجديد

08E72C99-51E5-49A1-988B-5EB9A670D259

وفاة الفنان الفلسطيني محمد لافي نجم سوبر ستار 2003 - صور

E-KC2PlX0AQkKpl

​فجر السعيد تغيب عن برنامجها بعد تعرضها لوعكة صحية جديدة

لاللاللا

دنيا سمير غانم تتذكر والديها الراحلين بصورة ودعاء - صور

muhtwaplus.com_2020-09-09_18-57-48_835698-850x477

أنس وأصالة بقرار صادم بشأن طفلهما

Latifa-1-678x381

شاهد..لطيفة التونسية تكشف عن مفاجأة

أخبار متعلقة
برلابللالا

أنجلينا جولي تكشف عن حقيقة صادمة متعلقة بـ براد بيت

6653221-1113811977

ماجد المصري يهدي زوجته يخت احتفالًا بعيد ميلادها - فيديو

19_2019-636892937387099027-709

والدة كندة علوش تخطف الأنظار بجمالها - صور

image

أحمد زاهر يتغزل بإبنته ليلى ويهديها هذه الكلمات بمناسبة عيد ميلادها - فيديو

445660Image1

تعليق علا رشدي على صورتها يثير اهتمام الجمهور - صورة