إصابة إعلامية لبنانية بكسر في القدم بسبب الكعب العالي - صور

الوكيل الإخباري- كشفت الإعلامية رابعة الزيات أنها تعرضت لكسر في مشط القدمين بعد سقوطها أثناء ارتداء كعب عالٍ، مشيرة إلى أنها فقدت توازنها أثناء خروجها من أحد المباني.

وأوضحت أنها تخضع للراحة حاليًا، وترتدي حذاءً طبيًا بدلًا من الجبس، على أن تستعيد نشاطها الطبيعي خلال 3 أسابيع إلى شهر.







