الخميس 2025-08-28 01:27 م
 

إصابة إعلامية لبنانية بكسر في القدم بسبب الكعب العالي - صور

لالالالالا
تعبيرية
 
الخميس، 28-08-2025 12:22 م

الوكيل الإخباري-   كشفت الإعلامية رابعة الزيات أنها تعرضت لكسر في مشط القدمين بعد سقوطها أثناء ارتداء كعب عالٍ، مشيرة إلى أنها فقدت توازنها أثناء خروجها من أحد المباني.

اضافة اعلان


وأوضحت أنها تخضع للراحة حاليًا، وترتدي حذاءً طبيًا بدلًا من الجبس، على أن تستعيد نشاطها الطبيعي خلال 3 أسابيع إلى شهر.

 


Image1_8202528122043400379251.jpg

 

 


Image1_820252812216884878045.jpg 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة أُطلقت من اليمن

عربي ودولي جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة أُطلقت من اليمن

وزير الصحة: تعزيز التخصصية والتكامل ركيزة لتطوير الخدمات الجراحية في الأردن

أخبار محلية وزير الصحة: تعزيز التخصصية والتكامل ركيزة لتطوير الخدمات الجراحية في الأردن

وزارة العمل

أخبار محلية وزارة العمل تبحث مع وزارة إدارة شؤون العمال في الخارج الفلبينية أوجه التعاون المشترك

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

منوعات شاب تركي يموت غرقا أثناء محاولة استرجاع هاتفه من نهر

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل زوجة العين والنائب الأسبق عبدالله أبو اربيحة في ذمة الله

6121

فن ومشاهير فضل شاكر في مكالمة فيديو مع جمهوره.. ما القصة؟ فيديو

وزير الطاقة صالح الخرابشة

أخبار محلية ورشة متخصصة بنظام اعتماد الهيدروجين الأخضر في الأردن

554

فن ومشاهير ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد يشعلان السوشيال بإعلان طريف - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة