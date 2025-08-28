إصابة إعلامية لبنانية بكسر في القدم بسبب الكعب العالي - صور

وأوضحت أنها تخضع للراحة حاليًا، وترتدي حذاءً طبيًا بدلًا من الجبس، على أن تستعيد نشاطها الطبيعي خلال 3 أسابيع إلى شهر.
-
أخبار متعلقة
-
فضل شاكر في مكالمة فيديو مع جمهوره.. ما القصة؟ فيديو
-
ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد يشعلان السوشيال بإعلان طريف - فيديو
-
في الذكرى الثالثة لوفاة شقيقها جورج.. هذا ما فعلته نادين الراسي (فيديو)
-
تجاهلت والدها.. أنغام تجدد الخلاف القديم رغم أزمتها الصحية
-
أنغام تستعد لإحياء حفل تاريخي في لندن بعد تعافيها الصحي
-
إدارة أعمال فضل شاكر تكشف حقيقة إحيائه حفلاً في مصر
-
مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها بهدية فاخرة تتجاوز 4 ملايين جنيه - صورة
-
تدهور قدراته الإدراكية.. تطورات مقلقة في الحالة الصحية لنجم أمريكي شهير - صور