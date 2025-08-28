في الذكرى الثالثة لوفاة شقيقها جورج.. هذا ما فعلته نادين الراسي (فيديو)

ونشرت نادين عبر حسابها على إنستغرام فيديو من مراسم دفنه، يُظهر لحظة وصول جثمانه إلى الكنيسة، حيث بدت منهارة بالبكاء.
وأرفقت الفيديو بتعليق مؤثر قالت فيه: "يا حبيبي قلبي مات.. من لحظتها الدنيا تغيّرت"، في إشارة إلى الحزن العميق الذي لا يزال يرافقها منذ وفاته.
-
أخبار متعلقة
-
فضل شاكر في مكالمة فيديو مع جمهوره.. ما القصة؟ فيديو
-
ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد يشعلان السوشيال بإعلان طريف - فيديو
-
إصابة إعلامية لبنانية بكسر في القدم بسبب الكعب العالي - صور
-
تجاهلت والدها.. أنغام تجدد الخلاف القديم رغم أزمتها الصحية
-
أنغام تستعد لإحياء حفل تاريخي في لندن بعد تعافيها الصحي
-
إدارة أعمال فضل شاكر تكشف حقيقة إحيائه حفلاً في مصر
-
مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها بهدية فاخرة تتجاوز 4 ملايين جنيه - صورة
-
تدهور قدراته الإدراكية.. تطورات مقلقة في الحالة الصحية لنجم أمريكي شهير - صور