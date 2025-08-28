الخميس 2025-08-28 01:27 م
 

في الذكرى الثالثة لوفاة شقيقها جورج.. هذا ما فعلته نادين الراسي (فيديو)

نادين راسي
 
الخميس، 28-08-2025 12:08 م

الوكيل الإخباري-   أحيت الممثلة اللبنانية نادين الراسي الذكرى الثالثة لوفاة شقيقها الفنان جورج الراسي، الذي رحل في حادث سير مأساوي عام 2022 على طريق ضهر البيدر.

ونشرت نادين عبر حسابها على إنستغرام فيديو من مراسم دفنه، يُظهر لحظة وصول جثمانه إلى الكنيسة، حيث بدت منهارة بالبكاء.


وأرفقت الفيديو بتعليق مؤثر قالت فيه: "يا حبيبي قلبي مات.. من لحظتها الدنيا تغيّرت"، في إشارة إلى الحزن العميق الذي لا يزال يرافقها منذ وفاته.

 

 

