فضل شاكر في مكالمة فيديو مع جمهوره.. ما القصة؟ فيديو

ومن اللحظات اللافتة، صعود إحدى المعجبات إلى المسرح لأداء أغنية من كلماتها بنفس لحن "كيفك عفراقي"، بمشاركة محمد، في مشهد لاقى رواجًا واسعًا على المنصات.
الحفل جاء تزامنًا مع إطلاق فضل شاكر لأغنيته الجديدة "صحّاك الشوق" التي تخطت 7 ملايين استماع خلال يومين وتصدرت قوائم الأكثر استماعًا، وسط إشادات كبيرة من الجمهور الذي اعتبره لا يزال "الرقم الصعب" في الساحة الفنية.
من جهة أخرى، نفت إدارة أعمال فضل شاكر الأخبار المتداولة عن إحياء حفل في مصر، مؤكدة عدم وجود أي حفلات معلنة في الوقت الحالي.
-
أخبار متعلقة
-
ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد يشعلان السوشيال بإعلان طريف - فيديو
-
إصابة إعلامية لبنانية بكسر في القدم بسبب الكعب العالي - صور
-
في الذكرى الثالثة لوفاة شقيقها جورج.. هذا ما فعلته نادين الراسي (فيديو)
-
تجاهلت والدها.. أنغام تجدد الخلاف القديم رغم أزمتها الصحية
-
أنغام تستعد لإحياء حفل تاريخي في لندن بعد تعافيها الصحي
-
إدارة أعمال فضل شاكر تكشف حقيقة إحيائه حفلاً في مصر
-
مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها بهدية فاخرة تتجاوز 4 ملايين جنيه - صورة
-
تدهور قدراته الإدراكية.. تطورات مقلقة في الحالة الصحية لنجم أمريكي شهير - صور