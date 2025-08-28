الخميس 2025-08-28 01:27 م
 

فضل شاكر في مكالمة فيديو مع جمهوره.. ما القصة؟ فيديو

فضل شاكر ونجله محمد
 
الخميس، 28-08-2025 12:51 م

الوكيل الإخباري-   أحيا الفنان الشاب محمد نجل الفنان فضل شاكر حفل ختام مهرجان "صيداويات" بأمسية غنائية مميزة، تخللتها مكالمة فيديو مفاجئة مع والده فضل شاكر، وجه فيها رسالة محبة للجمهور وسط تفاعل حار وتصفيق كبير.

ومن اللحظات اللافتة، صعود إحدى المعجبات إلى المسرح لأداء أغنية من كلماتها بنفس لحن "كيفك عفراقي"، بمشاركة محمد، في مشهد لاقى رواجًا واسعًا على المنصات.


الحفل جاء تزامنًا مع إطلاق فضل شاكر لأغنيته الجديدة "صحّاك الشوق" التي تخطت 7 ملايين استماع خلال يومين وتصدرت قوائم الأكثر استماعًا، وسط إشادات كبيرة من الجمهور الذي اعتبره لا يزال "الرقم الصعب" في الساحة الفنية.


من جهة أخرى، نفت إدارة أعمال فضل شاكر الأخبار المتداولة عن إحياء حفل في مصر، مؤكدة عدم وجود أي حفلات معلنة في الوقت الحالي.

 

