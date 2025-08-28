فضل شاكر في مكالمة فيديو مع جمهوره.. ما القصة؟ فيديو

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان الشاب محمد نجل الفنان فضل شاكر حفل ختام مهرجان "صيداويات" بأمسية غنائية مميزة، تخللتها مكالمة فيديو مفاجئة مع والده فضل شاكر، وجه فيها رسالة محبة للجمهور وسط تفاعل حار وتصفيق كبير.

اضافة اعلان



ومن اللحظات اللافتة، صعود إحدى المعجبات إلى المسرح لأداء أغنية من كلماتها بنفس لحن "كيفك عفراقي"، بمشاركة محمد، في مشهد لاقى رواجًا واسعًا على المنصات.



الحفل جاء تزامنًا مع إطلاق فضل شاكر لأغنيته الجديدة "صحّاك الشوق" التي تخطت 7 ملايين استماع خلال يومين وتصدرت قوائم الأكثر استماعًا، وسط إشادات كبيرة من الجمهور الذي اعتبره لا يزال "الرقم الصعب" في الساحة الفنية.



من جهة أخرى، نفت إدارة أعمال فضل شاكر الأخبار المتداولة عن إحياء حفل في مصر، مؤكدة عدم وجود أي حفلات معلنة في الوقت الحالي.

#فضل_شاكر #محمد_شاكر pic.twitter.com/KScWmFkCWU فضل شاكر مش بس هو الرقم الصعب، ولكن هو الشخص الصح اللي بحضورو عم بتمّ تنظيف الساحة الفنية من التلوّثات الصوتية. فضل و برجعتو رح بحط كتار و كتار كتير بالبيوت لانو فنان عن حق و حقيق #لبنان August 28, 2025