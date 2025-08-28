تجاهلت والدها.. أنغام تجدد الخلاف القديم رغم أزمتها الصحية

الوكيل الإخباري- عبرت الفنانة المصرية أنغام عن امتنانها العميق لكل من وقف إلى جانبها خلال أزمتها الصحية الأخيرة، في أول تعليق لها بعد التعافي، لكنها تجاهلت ذكر والدها الموسيقار محمد علي سليمان، ما أعاد الجدل حول الخلافات بينهما.

اضافة اعلان



وفي رسالة مؤثرة، شكرت أنغام أولادها، والدتها، أصدقائها وأخواتها، قائلة: "الصدق اللي خرج من قلوبكم وصلني"، مضيفة في رسالة صوتية عبر "فيسبوك": "شكراً لكل واحد دعالي حتى لو مش بيحبني. دعاؤكم كان الدواء الحقيقي".



وفي أول ظهور علني لها بعد العلاج، لم تتمالك دموعها وقالت: "تمنيت من ربنا أكمل علشان ولادي، ودعواتكم كانت سبب شفائي"، مؤكدة أن مشاعر الحب والدعم كانت أكبر سند لها في محنتها.



عودة أنغام إلى الساحة الفنية جاءت بعد رحلة علاج بألمانيا، وتستعد لإحياء أولى حفلاتها قريبًا، في ظل ترقب جمهورها واهتمام واسع بتفاصيل حالتها الصحية وتطوراتها الأسرية.