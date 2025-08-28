تجاهلت والدها.. أنغام تجدد الخلاف القديم رغم أزمتها الصحية

وفي رسالة مؤثرة، شكرت أنغام أولادها، والدتها، أصدقائها وأخواتها، قائلة: "الصدق اللي خرج من قلوبكم وصلني"، مضيفة في رسالة صوتية عبر "فيسبوك": "شكراً لكل واحد دعالي حتى لو مش بيحبني. دعاؤكم كان الدواء الحقيقي".
وفي أول ظهور علني لها بعد العلاج، لم تتمالك دموعها وقالت: "تمنيت من ربنا أكمل علشان ولادي، ودعواتكم كانت سبب شفائي"، مؤكدة أن مشاعر الحب والدعم كانت أكبر سند لها في محنتها.
عودة أنغام إلى الساحة الفنية جاءت بعد رحلة علاج بألمانيا، وتستعد لإحياء أولى حفلاتها قريبًا، في ظل ترقب جمهورها واهتمام واسع بتفاصيل حالتها الصحية وتطوراتها الأسرية.
-
أخبار متعلقة
-
أنغام تستعد لإحياء حفل تاريخي في لندن بعد تعافيها الصحي
-
إدارة أعمال فضل شاكر تكشف حقيقة إحيائه حفلاً في مصر
-
مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها بهدية فاخرة تتجاوز 4 ملايين جنيه - صورة
-
تدهور قدراته الإدراكية.. تطورات مقلقة في الحالة الصحية لنجم أمريكي شهير - صور
-
تيك توكر شهيرة جديدة في قبضة الأمن المصري .. ماذا وجدوا لديها ؟
-
وفاة فنانة عربية قديرة
-
أزمة قلبية تودي بحياة الإعلامي المصري عاطف كامل بعد قرار بحبسه
-
هل طلبت إلهام شاهين تدريس مسيرتها الفنية؟