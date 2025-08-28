بعد نجاحه في علاجها.. من هو الطبيب الفلسطيني أيمن الآغا الذي شكرته أنغام؟

الوكيل الإخباري- وجهت الفنانة المصرية أنغام رسالة صوتية مؤثرة شكرت فيها جمهورها على دعمهم ودعواتهم، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس في ألمانيا.

وأشادت أنغام بالبروفيسور الألماني من أصل فلسطيني، أيمن الآغا، الذي أشرف على العملية ووصفت دوره بأنه كان "بعد الله سبب شفائها"، مشيرة أيضًا إلى دعم الطبيب المصري محمود مجيدة الذي تابع حالتها عن قرب.



يُعرف البروفيسور الآغا كأحد أبرز خبراء جراحة المناظير والغدد الصماء في ألمانيا، وله سجل طويل من الإنجازات الطبية، منها إجراء عمليات دقيقة بتقنية "جراحة ثقب المفتاح" وإنجاز طبي عالمي في زراعة فص الغدة جار الدرقية عام 2014. يشغل حاليًا رئاسة مستشفى بوجن هاوزن في ميونخ ويعمل كبير استشاريين في مستشفى ريجينسبيرج الجامعي، إضافة إلى نشاطه التطوعي في فلسطين.



وفي رسالتها، عبرت أنغام عن امتنانها لأبنائها ووالدتها وأصدقائها على مساندتهم خلال محنتها الصحية، مؤكدة شوقها للعودة إلى جمهورها على المسرح قريبًا.