ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد يشعلان السوشيال بإعلان طريف - فيديو

وظهر الثنائي بإطلالات متنوعة بين الشعبي، الصعيدي، والشبابي، على أنغام أغنية شعبية، حيث وثّقا المشاهد عبر فيديو "تيك توك"، حاز على إعجاب واسع من الجمهور بسبب خفة ظلهما وتنوع الأزياء.
الإعلان لاقى تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل، واعتُبر بداية موفّقة للتعاون بين النجمين، في حين لا تزال ياسمين تحصد أصداء مشاركتها الأخيرة في مسلسل "وتقابل حبيب" رمضان 2025.
