ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد يشعلان السوشيال بإعلان طريف - فيديو

الوكيل الإخباري- شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها فيديو طريفًا من كواليس إعلانها الأخير مع المطرب أحمد سعد، في أول تعاون فني بينهما لصالح إحدى العلامات التجارية الغذائية.

وظهر الثنائي بإطلالات متنوعة بين الشعبي، الصعيدي، والشبابي، على أنغام أغنية شعبية، حيث وثّقا المشاهد عبر فيديو "تيك توك"، حاز على إعجاب واسع من الجمهور بسبب خفة ظلهما وتنوع الأزياء.



الإعلان لاقى تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل، واعتُبر بداية موفّقة للتعاون بين النجمين، في حين لا تزال ياسمين تحصد أصداء مشاركتها الأخيرة في مسلسل "وتقابل حبيب" رمضان 2025.

