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الإثنين، 25-09-2023 12:10 م

سولاف فواخرجي تكشف تفاصيل أعمالها الجديدة

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الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة السورية سولاف فواخرجي تفاصيل أعمالها الجديدة التي تعكف عليها خلال الفترة الحالية، وذلك على هامش حضورها الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

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وقالت سولاف فواخرجي لموقع "القاهرة24" : حاليا بطور التفكير في أكثر من مشروع، وبصور فيلم اسمه سلمى مع المخرج جو سعيد فيلم سوري ومتفائلة به، وإن شاء الله يشارك في أكتر من مهرجان، وعلى صعيد الدراما فيه أكتر من فكرة ومشروع بمصر وسوريا، مستنية أخلص الفيلم وبعدين هختار منهم.

كما تمنت سولاف فواخرجي تقديم عمل باللهجة المصرية، مشيرةً إلى أنها لم يحالفها الحظ بالمشاركة في عمل تتحدث خلاله باللهجة المصرية، وذلك لتأجيل تلك المشاريع، مضيفةً: وعند تقديمي هذا العمل أكيد لازم يكون بدراسة دقيقة، حتى يخرج بشكل يليق بهذا الجمهور.


 




 

 


 

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