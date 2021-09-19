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الأحد، 19-09-2021 04:43 م

سوما تكشف عن معاناتها مع مرض صعب - صورة

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الوكيل الإخباري - وجهت المطربة سوما، عبر حسابها الخاص على "تويتر"، الشكر لجميع من دعا لها خلال فترة مرضها، مطالبة بتكثيف الدعاء لها حتى تستطيع أن تمر بالفترة الصعبة التي تتعرض لها حالياً.

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وكتبت سوما تقول: "عاوزة أشكر كل الناس على وقفتهم ومحبتهم ودعاهم ليا وبتمنى يفضلوا يدعوا لي لحد ما أعدي المرحلة الصعبة دي".

وأضافت: "فترة من أصعب فترات حياتي بمر بيها.. لكن أملي في ربنا كبير".

 

وعقب تغريدتها، انهالت التعليقات من الجمهور، بالدعاء لها بالشفاء والمرور من أزمتها.

وكانت سوما، قد أثارت قلق متابعيها بعد المنشور الذي شاركته مع جمهورها على صفحتها على فيسبوك، خلال أشهر قليلة، وقالت فيه: "بطلب منكم الدعاء ليا بالشفاء في الأيام المفترجة دي ولكل مريض محتاجين دعواتكم وللفنانة ياسمين عبدالعزيز وكل مريض".

يذكر أن سوما اختفت عن الساحة الفنية منذ فترة، وذلك بعدما أطلقت ثلاثة ألبومات، حققت لها نجاحاً وانتشاراً كبيرين، كما كان لها تجربة سينمائية وحيدة ناجحة مع أحمد فلوكس وأحمد السعدني ومروة عبد المنعم، في فيلم "أعز أصحاب".

 

المصدر - لها 

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