عبير أحمد تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة المصرية، عبير أحمد، تفاصيل مرضها النادر الذي اصيب به واسمه "الوهن العضلي" ونفت ما قيل ان "سحر وشعوذة" تسبب لها بهذا المرض النادر، مشيرة أنها تعاني من مرض طبي نادر معروف علمياً، ولا توجد مثل تلك "الخرافات" وان ما انتشر في السابق ضايقها كثيرا لكنها انتظرت ان تتحسن حتى ترد.

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وتابعت مشيرت الى ان وضعها الصحي أصبح أفضل كثيراً وانها لا زالت تتلقى العلاج وقالت عبير ان ان الاطباء قالوا لها ان مرضها باختصار هو "طفرة جينية"، حيث اذ توقفت غدتها عن النمو منذ طفولتها وهي في سن 12 عاماً. أكدت عبير أحمد أنها عندما أصبحت في هذه السن، تفاعلت هذه الغدة واثرت سلبيا على صحتها : "هذا ما له علاقة بالطعام أو التغذية، وهذا ابتلاء واختبار من رب العالمين".



المصدر - الفن











